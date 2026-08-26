Debatt | Vigseldebatten i Svenska kyrkan
Frågan handlar om kyrkans lära, inte bara om vigseln
Samtalet måste också handla om Svenska kyrkans legitimitet som kyrka, om gränsen för kyrkomötets makt, skriver Kjell O Lejon och Andreas Stenkar Karlgren i en replik.
Frågan handlar om en kyrkopolitisk majoritet kan ändra Svenska kyrkans läromässiga identitet, skriver Kjell O Lejon och Andreas Stenkar Karlgren i en replik.
Jacob Zetterman
Elisabeth Sandlund har i en debattartikel varnat för att motionen "Vigsel och äktenskap" kan leda till kyrkosplittring. Karin Janfalk svarar i en replik att frågan är större än bara vigselfrågan och handlar om hbtqi-personers rätt att känna sig hemma i kyrkan. På en punkt har hon rätt: frågan är större, men på ett annat och mer grundläggande sätt än hon anger.