Debatt | Vigseldebatten i Svenska kyrkan

Frågan handlar om kyrkans lära, inte bara om vigseln

Samtalet måste också handla om Svenska kyrkans legitimitet som kyrka, om gränsen för kyrkomötets makt, skriver Kjell O Lejon och Andreas Stenkar Karlgren i en replik.

Banderoll med texten 'Kyrkomötet, välkomna!' samt 'Svenska kyrkan' hänger från taket framför stora fönster i Uppsala konsert och kongress. Infälld bild på debattörerna Kjell O Lejon och Andreas Stenkar Karlgren.
Frågan handlar om en kyrkopolitisk majoritet kan ändra Svenska kyrkans läromässiga identitet, skriver Kjell O Lejon och Andreas Stenkar Karlgren i en replik.
Kjell O. Lejon Kjell O. Lejon Professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi och ersättare i kyrkostyrelsen
Andreas Stenkar Karlgren Andreas Stenkar Karlgren Advokat
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Elisabeth Sandlund har i en debattartikel varnat för att motionen "Vigsel och äktenskap" kan leda till kyrkosplittring. Karin Janfalk svarar i en replik att frågan är större än bara vigselfrågan och handlar om hbtqi-personers rätt att känna sig hemma i kyrkan. På en punkt har hon rätt: frågan är större, men på ett annat och mer grundläggande sätt än hon anger.

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