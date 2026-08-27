Debatt | Bibeln i nutid
Varför tror vi att Gud förändras för att samhället förändras?
En tro som bara accepterar de delar av Bibeln som känns bekväma är inte längre en tro som låter Gud vara Herre – den gör människan till sin egen gud, skriver Ted Ljungkvist.
Vi anpassar Bibeln efter vår kultur, våra känslor och våra politiska övertygelser, i stället för att låta Guds ord forma våra liv, skriver Ted Ljungkvist.
Natanael Gindemo, Privat
Allt fler kristna som tror på Gud blir samtidigt förnärmade av Guds ord. Det som Bibeln kallar synd vill man inte längre kalla synd. Guds bud och förbud avfärdas med argument som: ”Det var en annan tid”, ”Det gällde då” eller ”Bibeln är över två tusen år gammal”. Men om Gud verkligen hade velat ändra sin vilja, varför skulle han då inte göra det på samma sätt som han alltid gjort?