Debatt | sorgepeng

Låt sorgen ta sin tid – bredda sorgepengen

Sorgedagar måste gå att ta ut när sorgen tynger som mest, skriver Simona Mohamsson, Lina Nordquist och Patrik Karlson (L).

För föräldrar som mist ett minderårigt barn vill Liberalerna införa ett stöd som ger sorgen fullt utrymme under sex hela månader, skriver Simona Mohamsson, Lina Nordquist och Patrik Karlson (L).
Simona Mohamsson Simona Mohamsson partiledare, Liberalerna
Lina Nordquist Lina Nordquist sjukvårdspolitisk talesperson, Liberalerna
Patrik Karlsson Patrik Karlsson socialförsäkringspolitisk talesperson, Liberalerna
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Människor sörjer på olika sätt. För många är sorgen långvarig, och livet blir inte detsamma igen. Liberalerna vill omforma socialförsäkringen så att den kan anpassas efter sorgens vågor, och tillåta sörjandet ta tid. Vi föreslår därför en bredare och mer anpassningsbar sorgepeng, för ett samhälle som bryr sig. 

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