Debatt | Kristdemokratins ideologi

Undvik selektivt seende när KD:s politik bedöms

För mig ligger en kristen etik och människosyn, omsorg om medmänniskan, förvaltarskapstanke och solidaritet, som en självklar bas i Kristdemokraternas politiska arbete, skriver Kjell O. Lejon i en slutreplik.

Ett gott samhälle bygger på välvilja och goda värderingar. Detta bör understödjas, skriver Kjell O. Lejon.
Kjell O. Lejon Kjell O. Lejon professor i religionsvetenskap och ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse
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Efter min debattartikel om den kristdemokratiska ideologi som ligger till grund för KD:s politiska arbete, har Anders Ingemar Daleskog och Göran Lund replikerat med kritiska synpunkter. Om jag förstår dem rätt har de inget emot kristdemokratisk ideologi i sak, utan kritiken de framför handlar om att de menar att KD inte handlar enligt det ideologiska idébygget.

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