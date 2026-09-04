Debatt | Kristdemokratins ideologi
Undvik selektivt seende när KD:s politik bedöms
För mig ligger en kristen etik och människosyn, omsorg om medmänniskan, förvaltarskapstanke och solidaritet, som en självklar bas i Kristdemokraternas politiska arbete, skriver Kjell O. Lejon i en slutreplik.
Ett gott samhälle bygger på välvilja och goda värderingar. Detta bör understödjas, skriver Kjell O. Lejon.
Adam Ihse/TT
Efter min debattartikel om den kristdemokratiska ideologi som ligger till grund för KD:s politiska arbete, har Anders Ingemar Daleskog och Göran Lund replikerat med kritiska synpunkter. Om jag förstår dem rätt har de inget emot kristdemokratisk ideologi i sak, utan kritiken de framför handlar om att de menar att KD inte handlar enligt det ideologiska idébygget.