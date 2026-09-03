Debatt | röstplikt

Röstplikt bör vara en demokratisk skyldighet

Sverige bygger redan på flera förpliktelser: skolplikt, totalförsvarsplikt, mönstringsplikt, skattskyldighet och vittnesplikt, skriver Sudhagar Raghupaty i en slutreplik.

Politiker har ansvar för förtroende och resultat, men medborgarna har också ansvar att delta, lösa problem och bygga upp vår nation, skriver Sudhagar Raghupathy.
Sudhagar Raghupathy Sudhagar Raghupathy gymnasielärare i Stockholm och grundare och partiledare för Kunskapsdemokratiska partiet (KDP)
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I en replik mitt förslag om obligatorisk demokratiutbildning och röstplikt menar David Larsson att demokratin ska byggas genom medborgarnas fria vilja, förtroende och delaktighet – inte genom statligt tvång.

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