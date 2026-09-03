Debatt | röstplikt
Röstplikt bör vara en demokratisk skyldighet
Sverige bygger redan på flera förpliktelser: skolplikt, totalförsvarsplikt, mönstringsplikt, skattskyldighet och vittnesplikt, skriver Sudhagar Raghupaty i en slutreplik.
Politiker har ansvar för förtroende och resultat, men medborgarna har också ansvar att delta, lösa problem och bygga upp vår nation, skriver Sudhagar Raghupathy.
Magnus Aronson / Ikon
I en replik mitt förslag om obligatorisk demokratiutbildning och röstplikt menar David Larsson att demokratin ska byggas genom medborgarnas fria vilja, förtroende och delaktighet – inte genom statligt tvång.