Debatt | ensamhet hos äldre
Låt ungdomar bryta äldres ofrivilliga ensamhet
Politiken kan inte ersätta familj, vänskap eller mänsklig närhet. Men den kan skapa fler mötesplatser och undanröja hinder för gemenskap, skriver Nike Örbrink (KD).
Äldreomsorgens personal ska inte belastas med ännu en uppgift, ungdomsbesöken får aldrig ersätta utbildad omsorgspersonal. De ska vara ett komplement, som tillför tid för samtal och relationer, skriver Nike Örbrink.
Kristdemokraterna, Fredrik Sandberg/TT
Ensamhet syns inte alltid. Den kan finnas bakom en stängd lägenhetsdörr, vid ett dukat bord för en person eller i en kalender där dagarna går utan att någon hör av sig. För många äldre är ofrivillig ensamhet inte ett tillfälligt obehag, utan en vardag som påverkar både hälsa och livsglädje.