Debatt | religionsundervisning

Elever får inte vilseledas i sitt val av tro

Skolan måste redovisa var vetenskapens yttersta gräns går, och var tro av olika slag tar över, skriver Lennart Holmbom

Alla elever, oavsett vilken religion eller livsåskådning de har, måste få kunskap om och förstå att vetenskapen, och därmed naturalistisk ateism, inte har det yttersta svaret i dag, skriver Lennart Holmbom.
Lennart Holmberg Lennart Holmberg före detta biträdande rektor
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Religionskunskap i klassrummet domineras ofta av ett sekulärt sätt att tala om religion där religiös tro framställs som något från det förgångna, föråldrat eller svårförenligt med att vara modern och rationell. I denna diskurs blir icke-religiös eller ateistisk hållning normativ. Det är slutsatsen av Karin Kittelmann Flensners forskning – en doktorsavhandling från Göteborgs universitet (2015). Kan innehållet i undervisningen i religionskunskap ha bidragit till denna syn på religion? 

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