Debatt | kristdemokratins ideologi

Varför kallar sig inte KD ”Jesusdemokrater”?

Ska man göra politik av kristendomen är praktiken det viktiga, eftersom det är praktiken som skapar identiteten, skriver Anders Ingemar Daleskog i en replik.

Illustration, Jesus som den gode herden med får runtomkring sig. Infälld bild på debattören Anders Ingemar Daleskog.
Just nu attraherar andra mindre partier kristna Jesusefterföljare, exempelvis Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Är det då de som är de verkliga, sanna kristdemokraterna i dag? skriver Anders Ingemar Daleskog i en replik.
Anders Ingemar Daleskog Anders Ingemar Daleskog kassör i Karlstad FN-förening och medlem i Skårekyrkan, Karlstad
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Kjell O. Lejon säger i sin debattartikel att det klagas en hel del på Kristdemokraterna (KD). Därefter redogör han mycket skickligt för en kristdemokratisk ideologi och försvarar den kompetent med breda penseldrag och filosofiska argument. Jag uppskattar verkligen hans beskrivning av denna politiska ideologi, som har sina rötter i den katolska socialläran.

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