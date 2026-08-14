Debatt | vigseldebatten i svenska kyrkan

Frågan är mycket större än bara vigselfrågan

Min erfarenhet är att det är obekvämt och svårt för många hbtqi-personer att delta eftersom de inte känner sig hemma och accepterade i kyrkan, skriver Karin Janfalk (ÖKA) i en replik.

Diskriminering är just detta: Att inte vilja ge den andre det som jag med självklarhet för egen del vill ha del av. Begreppet diskriminering kan knappast illustreras tydligare än i detta avseende, skriver Karin Janfalk (ÖKA) i en replik.
Karin Janfalk Karin Janfalk gruppledare i kyrkomötet, Öppen Kyrka (ÖKA)
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Det finns så mycket i Sandlunds artikel som jag skulle behöva kommentera. Jag får ändå nöja mig med några nedslag. Till exempel skulle även jag kunna drista mig till att föreslå ett bibelstudium, fast utifrån andra texter. Vi kan välja 1 Mos 1:26-27 om att vi alla är skapade till Guds avbild, Gal 3:28 om att vi i Kristus inte längre är man eller kvinna, Matt 7:12 om att allt vad vi vill för oss själva också ska gälla andra.

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