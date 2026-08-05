Debatt | Bibeln och homosexualitet
Att kalla kärleken en gåva från Gud avgör inte frågan
I apostlarnas brev beskrivs äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella föreningens enda rätta sammanhang, skriver Bengt R. Albertson i en replik
Jansson frågar hur kärlek kan vara ett problem. Men den kristna frågan är inte om kärlek är god, utan hur kärleken ska gestaltas i lydnad för Gud, skriver Bengt R. Albertson.
JSB co
Alfred Jansson efterlyser mer Kristus i samtalet om samkönade relationer. Det är en riktig och viktig utgångspunkt. Men en kristuscentrerad bibeltolkning kan inte innebära att Jesu kärleksbudskap skiljs från den skapelseordning och moral som han själv bekräftar.