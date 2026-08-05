Debatt | Bibeln och homosexualitet

Att kalla kärleken en gåva från Gud avgör inte frågan

I apostlarnas brev beskrivs äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella föreningens enda rätta sammanhang, skriver Bengt R. Albertson i en replik

Händer med vigselringar på en bibel. Infälld bild på debattören Bengt R Albertson.
Jansson frågar hur kärlek kan vara ett problem. Men den kristna frågan är inte om kärlek är god, utan hur kärleken ska gestaltas i lydnad för Gud, skriver Bengt R. Albertson.
Bengt R. Albertson Bengt R. Albertson reformert-baptistitpastor och teolog
Publicerad

Alfred Jansson efterlyser mer Kristus i samtalet om samkönade relationer. Det är en riktig och viktig utgångspunkt. Men en kristuscentrerad bibeltolkning kan inte innebära att Jesu kärleks­budskap skiljs från den skapelseordning och moral som han själv bekräftar.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt samkönade vigslar 2026-07-23 debatt samkönade äktenskap

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning