Debatt | asylpolitik
Regeringen skjuter bara upp tonårsutvisningarna
Ungdomar som tar studenten, kämpar och får ett jobb ska belönas med trygghet – inte mötas av ett utvisningsbeslut på sin 21-årsdag, skriver Daniel Berner (C)
Vi behöver inte fler tillfälliga ventiler som skapar långvarig ångest, skriver Daniel Berner. På bilden: Pressträff på Rosenbad om nya lagförslag för anhöriginvandring.
Lars Schröder/TT
I dag, den 13 augusti, debatterar riksdagen migrationsreformerna, och i morgon fattas beslut. Regeringen slår sig för bröstet över sin nya lösning på det som i folkmun kallas ”tonårsutvisningarna”. Efter omfattande kritik valde Tidöpartierna att införa en så kallad ventil som ska göra det möjligt för unga vuxna, vars utvisningsbeslut fått laga kraft den 1 januari 2025 eller senare, att ansöka om nytt uppehållstillstånd inifrån Sverige. Unga mellan 18 och 21 år kommer att kunna få fortsatt uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrarna, vilket är en höjning från dagens 18-årsgräns.