Debatt | armeniska folkmordet

Tystnaden kring armeniska folkmordet är svår att förstå

Att en kristen befolkning i praktiken försvinner från sitt historiska område är också något som borde väcka större reaktioner än vad det gjort, skriver Daniel Antonyan (KDU).

Manifestation till minne av folkmordets 100-årsdag på Sergels torg, år 2015. Infälld bild på debattören Daniel Antonyan.
Komplexitet får inte bli ett skäl för tystnad när människor fördrivs och förlorar sina hem, skriver Daniel Antonyan. Bilden: Manifestation till minne av folkmordets 100-årsdag på Sergels torg, år 2015.
Daniel Antonyan Daniel Antonyan Ledamot KDU Södertälje/Nykvarn
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I år har det gått 111 år sedan det armeniska folkmordet 1915, då omkring 1,5 miljoner armenier miste livet. Men i Sverige är det förhållandevis tyst om detta. Samtidigt som minnesdagen den 24 april passerade utan särskilt stor uppmärksamhet levde konsekvenserna av historien vidare för många armenier.

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