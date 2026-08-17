Debatt | kristna väljare

Låt den kristna tron vägleda dina politiska val

Vad vi röstar på bygger på vilka kompromisser vi kan leva med – att välja det sammantaget bästa eller minst dåliga alternativet, skriver Tomas Nygren.

Vi kommer i praktiken att landa i olika slutsatser, då det kommer in så många olika avvägningar i bedömningarna, skriver Tomas Nygren.
Tomas Nygren Tomas Nygren pensionerad lektor i systematisk teologi, Johannelunds teologiska högskola
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”Hur ska jag rösta?” är en central fråga ett valår som detta. En fråga vi också borde ställa oss är hur vår kristna tro kan påverka hur vi lägger våra röster. Jag vill här föreslå ett evangeliskt förhållningssätt till politik utifrån den lutherska tvåregementsläran.

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