Debatt | kristna väljare
Låt den kristna tron vägleda dina politiska val
Vad vi röstar på bygger på vilka kompromisser vi kan leva med – att välja det sammantaget bästa eller minst dåliga alternativet, skriver Tomas Nygren.
Vi kommer i praktiken att landa i olika slutsatser, då det kommer in så många olika avvägningar i bedömningarna, skriver Tomas Nygren.
Johan Nilsson/TT
”Hur ska jag rösta?” är en central fråga ett valår som detta. En fråga vi också borde ställa oss är hur vår kristna tro kan påverka hur vi lägger våra röster. Jag vill här föreslå ett evangeliskt förhållningssätt till politik utifrån den lutherska tvåregementsläran.