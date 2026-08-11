Debatt | svenska värderingar

Kristen etik och humanism är svenska värderingar

Att förneka detta arv är inte progressivt – det är historielöst, skriver Johan Bergquist (KD)

Svensk flagga hänger från hyreshus. Infälld bild på debattören Johan Bergquist.
Kristendomens revolutionerande krav på nästankärlek och omsorg om de svagaste gav oss det moraliska samvete som långt senare formade vår välfärdsstat, skriver Johan Bergquist.
Johan Bergquist Johan Bergquist Kristdemokraterna i Eskilstuna
Publicerad

Det pågår en intensiv debatt om vad ”svenska värderingar” faktiskt betyder. Vissa vill reducera dem till fika, allemansrätt och lagom. Det är ett intellektuellt haveri. Om vi ska klara av att hålla ihop ett splittrat samhälle måste vi våga säga som det är: Sverige och hela den västerländska civilisationen vilar på det unika mötet mellan antikens humanism och den kristna etiken. Att förneka detta arv är inte progressivt – det är historielöst.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

hederskultur kristdemokraterna kristendom sharia etik sverige debatt

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning