Kristen etik och humanism är svenska värderingar

Kristendomens revolutionerande krav på nästankärlek och omsorg om de svagaste gav oss det moraliska samvete som långt senare formade vår välfärdsstat, skriver Johan Bergquist. Jonathan Brinkhorst

Det pågår en intensiv debatt om vad ”svenska värderingar” faktiskt betyder. Vissa vill reducera dem till fika, allemansrätt och lagom. Det är ett intellektuellt haveri. Om vi ska klara av att hålla ihop ett splittrat samhälle måste vi våga säga som det är: Sverige och hela den västerländska civilisationen vilar på det unika mötet mellan antikens humanism och den kristna etiken. Att förneka detta arv är inte progressivt – det är historielöst.