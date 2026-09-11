Debatt | vigseldebatten

Janfalk är ute på svag is om diskriminering

Diskriminering är inte vilket ord som helst, det är en juridisk beteckning på ett brott mot svensk lag, skriver Elisabeth Sandlund (FK) i en slutreplik.

Två män byter ringar under vigselceremoni.
När det gäller ÖKA – är det kanske dags för ett tillägg till namnet ”Öppen kyrka”, förslagsvis ”för alla som tänker rätt”, skriver Elisabeth Sandlund.
Elisabeth Sandlund Elisabeth Sandlund Journalist, ledamot i kyrkomötet för Frimodig kyrka (FK)
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Det är mycket som Karin Janfalk och jag inte är överens om. Men på en punkt råder fullständig samstämmighet oss emellan: de upprepade försöken från hennes och andra nomineringsgrupper i kyrkomötet att stryka ett streck över kompromissen i äktenskapsfrågan från 2009 handlar om mycket mer än samkönade vigslar. I sin replik på min debattartikel blottar hon en ambition till fortsatta förändringar i restriktiv riktning som inte förvånar, men som förskräcker.

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