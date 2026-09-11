Debatt | Kristna väljare

Som kristen kan man landa i olika politiska slutsatser

I såväl brännande som mindre brännande frågor kan vi alltså ha olika politiska ståndpunkter och argumentera för dem utifrån en och samma tro, skriver Steven Crosson i en replik.

Som kristen kan man, utifrån dessa teologiska grundstenar, landa i olika politiska slutsatser, skriver Steven Crosson.
Steven Crosson Steven Crosson psykolog och gästkrönikör på Dagens ledarsida
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Anna-Karin Hammar invänder mot att jag pekade på risken att hennes politiska övertygelse kommer först och sedan motiveras teologiskt. Jag tar henne mer än gärna på orden när hon säger att det förhåller sig tvärtom.

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