Kyrkans undervisning om Israel måste prövas i ljuset av Nya testamentet

Låt Kristus förbli centrum för all kristen undervisning, också när vi talar om Israel, skriver Petter Brolin. Therese Hedlund

Magnus Jonegård menar i sin debattartikel att svenska frikyrkor talar för lite om judarnas och Israels roll i Guds plan. Han understryker samtidigt, helt korrekt, att det endast finns en frälsningsväg och att den går genom Jesus Kristus, för judar såväl som för hedningar. I den frågan råder ingen oenighet.