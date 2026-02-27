Debatt | Breddat musikliv

Lär av Idol och TV4: Bredda musik- och sångutbudet i kyrkan

Lovsången har sin plats, men kan inte vara vårt enda musikaliska språk om vi vill nå det svenska folket, skriver Jard Samuelson.

Tuva Råwall vinner Idol 2025. Infälld bild på debattören Jard Samuelson.
Många unga kristna lyssnar mest på profan musik – inte för att de saknar tro utan för att deras musikstil sällan ryms i kyrkan, skriver Jard Samuelson. Bilden: Tuva Råwall vinner Idol 2025.
Jard Samuelson Jard Samuelson Jard Samuelson sångare och låtskrivare
Publicerad

Musik vi tycker om påverkar både kropp och själ på ett positivt sätt. Andlig sång är inte en flykt från verkligheten men handlar om att kristen tro ger kraft att orka möta den. Tron fördjupar glädjen – den tar inte bort den.

lovsång debatt evangelisation musik

