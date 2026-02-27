Lär av Idol och TV4: Bredda musik- och sångutbudet i kyrkan

Många unga kristna lyssnar mest på profan musik – inte för att de saknar tro utan för att deras musikstil sällan ryms i kyrkan, skriver Jard Samuelson. Bilden: Tuva Råwall vinner Idol 2025. Henrik Montgomery/TT

Musik vi tycker om påverkar både kropp och själ på ett positivt sätt. Andlig sång är inte en flykt från verkligheten men handlar om att kristen tro ger kraft att orka möta den. Tron fördjupar glädjen – den tar inte bort den.