Kallelsen legitimeras inte av intensiteten i den inre upplevelsen

Kallelse är något som bekräftas bäst av de människor som allra tydligast har sett utvecklingen och karaktären hos den enskilde, skriver Stefan Larsson. Curated Lifestyle

I sin artikel om ”det heliga tvånget” till ledarskap skriver Lisa Fredlund varmt om hur enskilda kan uppleva mötet med Guds Ande, och hur de ibland även kan tolka det som ett kall. Hennes text lyfter fram Jeremia, Paulus och Maria Magdalena och betonar de starka känslorna.