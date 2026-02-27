Debatt | Kallelse/Kvinnor i ledarskap

Kallelsen legitimeras inte av intensiteten i den inre upplevelsen

Även en person med stark längtan måste få tid att prövas. Och var? I den församling där personen sedan många år har levt och verkat, skriver Stefan Larsson i en replik.

Kallelse är något som bekräftas bäst av de människor som allra tydligast har sett utvecklingen och karaktären hos den enskilde, skriver Stefan Larsson.
Stefan Larsson Stefan Larsson Stefan Larsson lärare, Örebro
I sin artikel om ”det heliga tvånget” till ledarskap skriver Lisa Fredlund varmt om hur enskilda kan uppleva mötet med Guds Ande, och hur de ibland även kan tolka det som ett kall. Hennes text lyfter fram Jeremia, Paulus och Maria Magdalena och betonar de starka känslorna.

