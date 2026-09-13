Debatt | valet och demokratin
Vårt demokratiska ansvar slutar inte vid valurnan
Väljaren har möjlighet att själv delta i skapandet av de olika politiska alternativen, skriver Per Landgren
Till dig som är missnöjd med politikens utveckling och med de alternativ som står till buds, till dig som känner dig tvingad att hoppa mellan partier, återstår en fråga: Vad har du själv gjort för att påverka alternativen? skriver Per Landgren.
Johan Nilsson/TT
Att rösta är inte bara en medborgerlig rättighet. Det är en plikt, brukar det sägas. Och visst, en demokrati där medborgarna inte använder sin rösträtt förlorar både livskraft och legitimitet. I länder där demokratin inte fungerar riskerar människor sina liv för friheten och rätten att välja sina politiska företrädare.