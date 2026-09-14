Debatt | främlingen
Är vi för obekväma med att möta ”främlingen”?
Vågar vi närma oss invandrarkillarna, kvinnan med slöja eller medelsvenssons i sin Volvo XC60? skriver Jarmo Hanell.
Bli en människofiskare, som möter och kallar på dem som minst anar det, men behöver det som allra mest, skriver Jarmo Hanell.
Deva Darshan
Jag minns när jag beslutade mig för att under en påskhelg besöka en för mig ny frikyrka i stan. Min fru var på resa, och jag tänkte att jag kunde behöva lite gemenskap. En fin påskbuffé fanns efter gudstjänsten. Men ingen verkade ha sett mig eller noterat att jag var där. Till slut satt jag ensam vid ett bord med min påskmat. Det kändes i hela mig, en känsla som sa ”ta mig härifrån”.