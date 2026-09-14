Är vi för obekväma med att möta ”främlingen”?

Bli en människofiskare, som möter och kallar på dem som minst anar det, men behöver det som allra mest, skriver Jarmo Hanell. Deva Darshan

Jag minns när jag beslutade mig för att under en påskhelg besöka en för mig ny frikyrka i stan. Min fru var på resa, och jag tänkte att jag kunde behöva lite gemenskap. En fin påskbuffé fanns efter gudstjänsten. Men ingen verkade ha sett mig eller noterat att jag var där. Till slut satt jag ensam vid ett bord med min påskmat. Det kändes i hela mig, en känsla som sa ”ta mig härifrån”.