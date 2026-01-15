Tidöpolitikens obarmhärtiga utvisningar måste fördömas

”Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd, du ska älska honom som dig själv – ni var ju själva invandrare i Egypten” (3 Mos 19:34). Denna text tillsammans med många andra i Bibeln har varit riktningsgivande för kyrkan och kristna i alla tider, och präglar nu frikyrkouppropet mot den förda migrationspolitiken, med över 4000 underskrifter. Vi läser om människor som utvisas på grunder som man inte trodde skulle vara möjligt i Sverige. Det drabbar människor som flytt till vårt land, men som etablerat sig väl genom utbildning och arbete, är skötsamma och som bidrar till vår gemensamma välfärd.