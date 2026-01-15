Debatt | Migrationspolitik

Tidöpolitikens obarmhärtiga utvisningar måste fördömas

De flesta är nog överens om att kriminella människor som har tillfälligt uppehållstillstånd ska utvisas, men att välintegrerade människor som kan svenska och har jobb självklart borde kunna få vara kvar, skriver Lennart Bondeson, KD.

Migrationsminister Johan Forssell (M). Infälld bild på debattören Lennart Bondeson (KD)
Tidöavtalets migrationspolitik har blivit norm, vilket drabbar människor obarmhärtigt, skriver Lennart Bondeson (KD). Bilden: Migrationsminister Johan Forssell (M).
Lennart Bondeson Lennart Bondeson Lennart Bondeson f.d Kommunalråd (KD) Örebro
Publicerad Senast uppdaterad

”Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd, du ska älska honom som dig själv – ni var ju själva invandrare i Egypten” (3 Mos 19:34). Denna text tillsammans med många andra i Bibeln har varit riktningsgivande för kyrkan och kristna i alla tider, och präglar nu frikyrkouppropet mot den förda migrationspolitiken, med över 4000 underskrifter. Vi läser om människor som utvisas på grunder som man inte trodde skulle vara möjligt i Sverige. Det drabbar människor som flytt till vårt land, men som etablerat sig väl genom utbildning och arbete, är skötsamma och som bidrar till vår gemensamma välfärd.

