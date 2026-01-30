En 13-åring med vapen är lika farlig som en 30-åring med vapen

Samhället behöver fånga upp barn och ungdomar i riskzonen, innan de hinner bli livsfarliga, skriver Febe Lann. John dg & privat foto

Det låter förvisso såväl slagfärdigt som klämmigt, och dessutom snällt, att ”Inget barn ska sitta i fängelse!” De som säger så ser antagligen en motsättning mellan att å ena sidan hålla tonåringar ansvariga för sina handlingar och å andra sidan lägga ansvaret på de mest skyldiga, de vuxna kriminella som lurar tonåringarna.