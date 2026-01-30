Debatt | Fängelse för omyndiga

En 13-åring med vapen är lika farlig som en 30-åring med vapen

Gud kan förlåta vilken synd som helst, om den ångras och bekänns. Samhället, däremot, har i uppdrag att agera rättvist och att skydda sina medborgare. Dessa två tankar måste få finnas samtidigt, skriver Febe Lann.

Samhället behöver fånga upp barn och ungdomar i riskzonen, innan de hinner bli livsfarliga, skriver Febe Lann.
Febe Lann Febe Lann Febe Lann pastoralassistent, teol.kand. medlem av referensgruppen för Justitia et pax-kommisionen i Stockholms katolska stift
Det låter förvisso såväl slagfärdigt som klämmigt, och dessutom snällt, att ”Inget barn ska sitta i fängelse!” De som säger så ser antagligen en motsättning mellan att å ena sidan hålla tonåringar ansvariga för sina handlingar och å andra sidan lägga ansvaret på de mest skyldiga, de vuxna kriminella som lurar tonåringarna.

