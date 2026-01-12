Debatt | Pastorstjänst

Kallelse räcker inte – frikyrkan behöver professionella pastorer

Pastorers brist på kunskaper i sociologi, socialpsykologi, arbetsmiljö och kommunikation, sådant som hör till chefskap och arbetsledning, kan skada både medarbetare, medlemmar och gudstjänstliv, skriver Sanna Johannesson.

Man predikar från estraden. Infälld bild på debattören Sanna Johannesson.
När många människor samlas i det slags sammanhang som gudstjänsten är, uppstår starka gruppdynamiska krafter, skriver Sanna Johannesson.
Sanna Johannesson Sanna Johannesson Sanna Johannesson student beteendevetenskap, Norrköping
Publicerad

Jag skriver som engagerad församlingsmedlem och som tidigare medarbetare i olika församlingar. Jag har sett hur pastorers brist på kunskaper i kurser som sociologi, socialpsykologi, arbetsmiljö och kommunikation, sådant som hör till chefskap och arbetsledning, kan skada både medarbetare, medlemmar och gudstjänstliv. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

frikyrkan debatt arbetsmiljö pastorsyrket

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning