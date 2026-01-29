Skapa själv eller låta AI göra jobbet?

Flera öron som lyssnar kan behövas för att få fram det bästa i nivåer, klanger och sound, skriver Bengt Almfjord. Andrej Lišakov

Jag skriver egna låtar, både text och musik. Ibland rinner det till och jag får en textrad eller en melodi i huvudet som bara vill ut. Då börjar en process med att göra en hel låt som funkar och blir till en helhet. Jag kan rådfråga några av mina närmaste om olika ställen i texten eller musiken som behöver justeras.