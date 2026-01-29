Debatt | AI

Skapa själv eller låta AI göra jobbet?

Du kan låta AI göra ”din” låt skriven, arrad, inspelad och mixad på några sekunder, men vem ska du glädjas tillsammans med? skriver Bengt Almfjord.

Musiker spelar i studio med keyboard och gitarrer. Infällt porträtt till vänster på debattören Bengt Almfjord.
Flera öron som lyssnar kan behövas för att få fram det bästa i nivåer, klanger och sound, skriver Bengt Almfjord.
Jag skriver egna låtar, både text och musik. Ibland rinner det till och jag får en textrad eller en melodi i huvudet som bara vill ut. Då börjar en process med att göra en hel låt som funkar och blir till en helhet. Jag kan rådfråga några av mina närmaste om olika ställen i texten eller musiken som behöver justeras.

