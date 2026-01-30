Debatt | Kyrkopolitik

Valteknisk samverkan med AfS borde vara uteslutet

Kan det verkligen stämma att de mest konservativa av våra vänner i kyrkopolitiken säljer sin själ för den skärv som en ersättarplats i stiftsstyrelsen innebär? skriver Anders Lundberg, Visk.

AfS har från och med 2026 inte längre någon representation i kyrkomötet. Men valsatsningens 1,66 procent gav ändå representation i elva av tretton stiftsfullmäktigen, skriver Anders Lundberg.
Anders Lundberg Anders Lundberg Anders Lundberg docent vid Linnéuniversitetet och företrädare för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan
Publicerad

Svenska kyrkan beskrivs ibland som vänstervriden. I själva verket har kyrkans politiska organisation utgjort en framgångsrik väg för högernationalistiska krafter som vill nå den världsliga makten. Hjälp på vägen får extremhögern numera från oväntat håll: både det miljöradikala Himmel och Jord (Hoj) och det teologiskt konservativa Frimodig kyrka (FK) har valt att gå in i valtekniska koalitioner med det fascistiska Alternativ för Sverige (AfS).

