Valteknisk samverkan med AfS borde vara uteslutet

AfS har från och med 2026 inte längre någon representation i kyrkomötet. Men valsatsningens 1,66 procent gav ändå representation i elva av tretton stiftsfullmäktigen, skriver Anders Lundberg. Johan Nilsson / TT och privat

Svenska kyrkan beskrivs ibland som vänstervriden. I själva verket har kyrkans politiska organisation utgjort en framgångsrik väg för högernationalistiska krafter som vill nå den världsliga makten. Hjälp på vägen får extremhögern numera från oväntat håll: både det miljöradikala Himmel och Jord (Hoj) och det teologiskt konservativa Frimodig kyrka (FK) har valt att gå in i valtekniska koalitioner med det fascistiska Alternativ för Sverige (AfS).