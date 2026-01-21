Debatt | Jesus

Jesus är inte en trend!

Att människor jämställer en tvåtusen år gammal religion med de nya jeansen som är vidare på mitten får mitt blod att koka lite, skriver Frida Fredriksson.

Debattören Frida Fredriksson i infälld bild över mörk staty av Jesus med nedböjt huvud
”Dagens ungdom” letar inte efter en trend i kristendomen. De söker tillflykt från trenderna, skriver Frida Fredriksson.
Frida Fredriksson Frida Fredriksson Frida Fredriksson 18 år
Publicerad

Det senaste året har vi ofta hört att Jesus har blivit en trend på internet. Att vi kristna okritiskt har tagit över detta uttryck från Ungdomsbarometern menar jag är problematiskt. Vill vi verkligen räkna kristendomen som en av många förgängliga trender?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ungdomar och tro jesustrenden debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning