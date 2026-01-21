Debatt | Jesus
Jesus är inte en trend!
Att människor jämställer en tvåtusen år gammal religion med de nya jeansen som är vidare på mitten får mitt blod att koka lite, skriver Frida Fredriksson.
”Dagens ungdom” letar inte efter en trend i kristendomen. De söker tillflykt från trenderna, skriver Frida Fredriksson.
Det senaste året har vi ofta hört att Jesus har blivit en trend på internet. Att vi kristna okritiskt har tagit över detta uttryck från Ungdomsbarometern menar jag är problematiskt. Vill vi verkligen räkna kristendomen som en av många förgängliga trender?