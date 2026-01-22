Debatt | Bistånd

I en orolig omvärld behövs smarta omprioriteringar

Jag håller inte med om hur Tidöregeringen prioriterar när det kommer till biståndet, skriver Isabella Lövin i en slutreplik.

Politiker i profil framför blå bakgrund med infälld kvinnoporträttbild
Samtidigt som biståndet skurits ned har man prioriterat skattelättnader för höginkomsttagare, skriver Isabella Lövin. Bilden: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M).
Isabella Lövin Isabella Lövin Isabella Lövin EU-parlamentariker, vice ordförande i utvecklingsutskottet och tidigare biståndsminister (MP)
Publicerad Senast uppdaterad

Det nya året har inte direkt fått en lugn start. I stället har vi följt en medierapportering som ibland känns på gränsen till overklig. USA:s militära attack i Venezuela – i strid med folkrätten. Upprepade krav från Trump på att ta kontroll över Grönland. Israels förbud mot att hjälporganisationer som Läkare utan gränser ska få verka i Gaza obehindrat. Omfattande demonstrationer i Iran som möts av urskillningslöst dödligt våld från regimen. Allt detta samtidigt som Putin fortsätter fälla bomber över ukrainska städer.

