I en orolig omvärld behövs smarta omprioriteringar

Det nya året har inte direkt fått en lugn start. I stället har vi följt en medierapportering som ibland känns på gränsen till overklig. USA:s militära attack i Venezuela – i strid med folkrätten. Upprepade krav från Trump på att ta kontroll över Grönland. Israels förbud mot att hjälporganisationer som Läkare utan gränser ska få verka i Gaza obehindrat. Omfattande demonstrationer i Iran som möts av urskillningslöst dödligt våld från regimen. Allt detta samtidigt som Putin fortsätter fälla bomber över ukrainska städer.