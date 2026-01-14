Debatt | Politiskt klimat
Det är dags att höja nivån på politiken
Nu kallar Ulf Kristersson mig för terrorromantiker, och jag ligger hjälplös i min soffa utan möjlighet att försvara mig, skriver Emma Ekberg, SSU.
Det politiska klimatet i Sverige är hårt. Man kastar förolämpningar mot sina motståndare oftare än man lägger fram politiska förslag, skriver Emma Ekberg. Bilden: Partiledardebatt i riksdagen 12 november 2025.
Jonas Ekströmer/TT & privat foto
Min farmor förundras över att jag är politiskt aktiv. Hon orkar inte med det politiska klimatet längre, menar hon. Det är en politisk hopplöshet som jag vet att många känner igen sig i, ibland även jag.