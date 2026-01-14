Debatt | Politiskt klimat

Det är dags att höja nivån på politiken

Nu kallar Ulf Kristersson mig för terrorromantiker, och jag ligger hjälplös i min soffa utan möjlighet att försvara mig, skriver Emma Ekberg, SSU.

Det politiska klimatet i Sverige är hårt. Man kastar förolämpningar mot sina motståndare oftare än man lägger fram politiska förslag, skriver Emma Ekberg. Bilden: Partiledardebatt i riksdagen 12 november 2025.
Emma Ekberg Emma Ekberg Emma Ekberg sitter i kyrkofullmäktige i VANTÖR. ORDFÖrande för ssu Lucidor (sydöstra Stockholm)
Publicerad

Min farmor förundras över att jag är politiskt aktiv. Hon orkar inte med det politiska klimatet längre, menar hon. Det är en politisk hopplöshet som jag vet att många känner igen sig i, ibland även jag.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

moderaterna debatt socialdemokraterna politik riksdagsvalet 2026

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning