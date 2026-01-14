Det är dags att höja nivån på politiken

Det politiska klimatet i Sverige är hårt. Man kastar förolämpningar mot sina motståndare oftare än man lägger fram politiska förslag, skriver Emma Ekberg. Bilden: Partiledardebatt i riksdagen 12 november 2025. Jonas Ekströmer/TT & privat foto

Min farmor förundras över att jag är politiskt aktiv. Hon orkar inte med det politiska klimatet längre, menar hon. Det är en politisk hopplöshet som jag vet att många känner igen sig i, ibland även jag.