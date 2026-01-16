Debatt | Migrationspolitik
När systemet kör över människan – gör om och gör rätt
Ett system som blint följer paragrafer utan att se konsekvenserna för verkliga människor riskerar att bli orättfärdigt, skriver Per Högberg, Camilla Rinaldo Miller och Stina Sinclair (KD).
Integration måste betyda något i praktiken – inte bara i ord, skriver debattörerna. Bilden: Ebba Busch.
Stefan Jerrevång/TT, KD och privat foto
Nu hotas människor av utvisning trots att de har integrerats, arbetar och byggt sina liv i Sverige. Det är inte rätt. När regler tillämpas så fyrkantigt att vårdpersonal, lärare och andra personer som varje dag bidrar i vårt samhälle skickas ut – då har systemet tappat sitt syfte. Det har blivit fel. Och felen måste rättas till.