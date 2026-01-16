När systemet kör över människan – gör om och gör rätt

Integration måste betyda något i praktiken – inte bara i ord, skriver debattörerna. Bilden: Ebba Busch. Stefan Jerrevång/TT, KD och privat foto

Nu hotas människor av utvisning trots att de har integrerats, arbetar och byggt sina liv i Sverige. Det är inte rätt. När regler tillämpas så fyrkantigt att vårdpersonal, lärare och andra personer som varje dag bidrar i vårt samhälle skickas ut – då har systemet tappat sitt syfte. Det har blivit fel. Och felen måste rättas till.