Vi behöver göra som Gud – bli mänskliga

Bibeln är mångfasetterad och i många stycken motsägelsefull, svårtydd och ibland näst intill obegriplig. Ingen kan göra anspråk på att ha hela sanningen, skriver Ingegärd Malmberg Bohlin. Getty Images

Ibland när jag läser debattartiklar om teologiska spörsmål har jag ställt mig frågan om jag måste ha en teologisk examen för att våga kalla mig kristen eller ha synpunkter om kristen tro. Det kan bli väldigt högtravande, teoretiskt och världsfrånvänt (om uttrycket tillåts).