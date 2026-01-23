Debatt | Kärnuppdraget

Vi behöver göra som Gud – bli mänskliga

För de flesta av oss som trots allt vågar bekänna oss som kristna handlar oftast tron om mer jordnära ting, skriver Ingegärd Malmberg Bohlin.

Händer i bön över uppslagen bok och infälld bild på debattören Ingegärd Malmberg Bohlin.
Bibeln är mångfasetterad och i många stycken motsägelsefull, svårtydd och ibland näst intill obegriplig. Ingen kan göra anspråk på att ha hela sanningen, skriver Ingegärd Malmberg Bohlin.
Ingegärd Malmberg Bohlin Ingegärd Malmberg Bohlin Ingegärd Malmberg Bohlin Vireda Aneby
Publicerad

Ibland när jag läser debattartiklar om teologiska spörsmål har jag ställt mig frågan om jag måste ha en teologisk examen för att våga kalla mig kristen eller ha synpunkter om kristen tro. Det kan bli väldigt högtravande, teoretiskt och världsfrånvänt (om uttrycket tillåts).

