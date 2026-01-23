Debatt | Migrationspolitik

När stora reformer genomförs blir det alltid problem eller frågetecken

Från Kristdemokraternas sida är vi alltid beredda att se över lagstiftningen för att den ska träffa mer rätt om nyanserna blivit fel, skriver Liza-Maria Norlin i en replik.

Porträtt av debattören Liza-Maria Norlin (KD) infällt över vintervy av riksdagshuset och man som går över bron.
Sverige har behövt få ordning på migrationspolitiken och få fart på integrationen. Det har inneburit ett stort reformarbete – som det i grunden finns en bred majoritet för, skriver Liza-Maria Norlin (KD). Bilden: Riksdagshuset.
Liza-Maria Norlin Liza-Maria Norlin Liza-Maria Norlin partisekreterare (KD)
Publicerad

Den som har kommit till vårt land, som har gjort Sverige till sitt, som delar våra svenska värderingar, det svenska språket och gjort allt de kan för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden ska också kunna dela samhällsgemenskapen fullt ut och bli medborgare i vårt land. Jag vet att det finns de som har en annan åsikt, men för oss kristdemokrater är det självklart att man kan bli svensk, även om man inte föddes här.

