Jo, det var Gud som dog på korset

När Jesus dog på korset, dog han inte bara som människa utan också som Gud, skriver Inger Rosdahl. iStock & privat foto

När Jesus dog på korset, var det då Gud som dog? Frågan ställs av Sven Degerfält i en artikel den 27/12, dock med en annan formulering: ”Kan Gud i egenskap av Gud dö?” När jag nu delar mina tankar omkring detta, utgår också jag från den klassiskt kristna tron på ”inkarnationen, Guds människoblivande i Jesus från Nasaret”, som innebär att han är ”hundra procent Gud och hundra procent syndfri sann människa”.