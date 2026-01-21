Jesus själv var fullt aktiv i uppväckandet av sin döda jordiska kropp

När Jesus ropar: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” (Matt 27:46) är det ett fullkomligt mänskligt offerlamm som ropar, skriver Sven Degerfält. Merve Sehirli Nasir

En frågeställning som vuxit fram inom mig genom åren när det gäller Jesu försoningsverk och vad som per definition skedde när Jesus gav sitt liv är: Fyller det något egentligt behov och någon mening att universums Skapare och upprätthållare (Hebr 1:2) skulle lida döden för människans frälsning? Räcker det inte med att en fullkomligt syndfri människa genomför verket, och detta under ett ofattbart lidande som startar redan i Getsemane?