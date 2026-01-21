Debatt | Teologi

Jesus själv var fullt aktiv i uppväckandet av sin döda jordiska kropp

När Jesus ropar: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” är det ett fullkomligt mänskligt offerlamm som ropar, skriver Sven Degerfält i en slutreplik.

Infälld bild på debattörenSven Degerfält bredvid närbild av korsfästelseskulptur på träkors.
När Jesus ropar: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” (Matt 27:46) är det ett fullkomligt mänskligt offerlamm som ropar, skriver Sven Degerfält.
Sven Degerfält Sven Degerfält Sven Degerfält Göteborg
Publicerad

En frågeställning som vuxit fram inom mig genom åren när det gäller Jesu försoningsverk och vad som per definition skedde när Jesus gav sitt liv är: Fyller det något egentligt behov och någon mening att universums Skapare och upprätthållare (Hebr 1:2) skulle lida döden för människans frälsning? Räcker det inte med att en fullkomligt syndfri människa genomför verket, och detta under ett ofattbart lidande som startar redan i Getsemane?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

jesus debatt teologi 27-12-25 debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning