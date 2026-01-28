Frikyrkan behöver Maria!

Invändningen kommer snabbt: riskerar inte ett tydligare fokus på Maria att leda till avgudadyrkan? Kanske. Men samma invändning skulle då kunna riktas mot förbön, lovsång, dop och nattvard, skriver Elias Kjörk. Jonathan Dick

Vad behöver frikyrkan i dag? Är det fler debatter om samkönade äktenskap, musik i gudstjänsten eller om evolutionsläran? Den som vill får gärna övertyga mig om detta. Eller så behöver frikyrkan i dag något annat: en fördjupad teologisk bearbetning av Maria, Guds moder.