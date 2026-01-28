Debatt | Maria
Frikyrkan behöver Maria!
En mänsklig, varm, utmanande och moderlig kyrka är också en kyrka där Maria får ta plats – i predikan, kyrkorummet och teologisk reflektion, skriver Elias Kjörk.
Invändningen kommer snabbt: riskerar inte ett tydligare fokus på Maria att leda till avgudadyrkan? Kanske. Men samma invändning skulle då kunna riktas mot förbön, lovsång, dop och nattvard, skriver Elias Kjörk.
Jonathan Dick
Vad behöver frikyrkan i dag? Är det fler debatter om samkönade äktenskap, musik i gudstjänsten eller om evolutionsläran? Den som vill får gärna övertyga mig om detta. Eller så behöver frikyrkan i dag något annat: en fördjupad teologisk bearbetning av Maria, Guds moder.