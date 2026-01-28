Debatt | Maria

Frikyrkan behöver Maria!

En mänsklig, varm, utmanande och moderlig kyrka är också en kyrka där Maria får ta plats – i predikan, kyrkorummet och teologisk reflektion, skriver Elias Kjörk.

Mariastaty med Jesusbarnet och strålande gyllene bakgrund. Infälld bild på debattören Elias Kjörk.
Invändningen kommer snabbt: riskerar inte ett tydligare fokus på Maria att leda till avgudadyrkan? Kanske. Men samma invändning skulle då kunna riktas mot förbön, lovsång, dop och nattvard, skriver Elias Kjörk.
Elias Kjörk Elias Kjörk Elias Kjörk doktorand i systematisk teologi vid göteborgs universitet
Publicerad

Vad behöver frikyrkan i dag? Är det fler debatter om samkönade äktenskap, musik i gudstjänsten eller om evolutionsläran? Den som vill får gärna övertyga mig om detta. Eller så behöver frikyrkan i dag något annat: en fördjupad teologisk bearbetning av Maria, Guds moder.

