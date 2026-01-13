Nu säger ungdomar nej till slit- och slängsex

Hur de får ett äktenskap eller förhållande som håller hela livet får de inte veta i skolan, skriver Alf B Svensson.

I år måste vi tala mer om sex och samlevnad. Annars påverkas våra tonåringar och unga vuxna också under det här året mer av kompisar, influensers och sexologer som ofta har helt andra värderingar är de vi som föräldrar, pastorer och ungdomsledare vill ge dem.