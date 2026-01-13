Debatt | Sex och samlevnad

Nu säger ungdomar nej till slit- och slängsex

Under 2026 måste vi bli bättre på att vägleda våra barn och ungdomar. Annars tar vi inte vårt ansvar som föräldrar, pastorer och ungdomsledare, skriver Alf B Svensson.

Hur de får ett äktenskap eller förhållande som håller hela livet får de inte veta i skolan, skriver Alf B Svensson.
Alf B Svensson Alf B Svensson Alf B Svensson legitimerad psykolog
I år måste vi tala mer om sex och samlevnad. Annars påverkas våra tonåringar och unga vuxna också under det här året mer av kompisar, influensers och sexologer som ofta har helt andra värderingar är de vi som föräldrar, pastorer och ungdomsledare vill ge dem.

