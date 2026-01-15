Varje sanning som predikas ensidigt blir en villfarelse

Låt oss därför inte vara rädda för att samtala om frågor, där åsikterna går isär, skriver Urban Berg. Brendan Church

Som Dagenläsare tycker jag att det är både inspirerande och viktigt att följa debatter om kristen tro och teologi. Det är värdefullt att olika röster får höras – även när åsikterna går isär. Samtidigt blir jag, liksom många andra, bedrövad över hur polariserad tonen ofta blivit. Debatten i kyrkliga kretsar kan ibland likna den politiska: höga röster, starka etiketter och liten vilja att lyssna. Utifrån min bakgrund som läkare, missionär och församlingsledare vill jag bidra med ett perspektiv som kan leda till en mer ödmjuk och respektfull dialog också i teologiska frågor.