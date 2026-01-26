Måste männen starta en egen kyrka?

Söker dessa män kyrkan, eller söker de något som kyrkan själv har blivit osäker på om den vill eller vågar erbjuda? skriver Carl Eos. Peter Dlhy & provat foto

Under det senaste året har debatten om unga män som söker sig till kyrkan blivit alltmer påtaglig. Församlingar vittnar om dop, om män som stannar kvar efter gudstjänsten och om en längtan efter något fast i en tid präglad av upplösning. Men reaktionerna har varit långt ifrån enbart positiva. Männen är inspirerade av konservativa profiler som Charlie Kirk, och vi får höra att de har fel värderingar.