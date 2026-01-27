Debatt | Jesustrend/Vetenskap

Kristna måste sluta kämpa mot vetenskapen

När kristna driver en radikal kreationism skapas en falsk motsättning som framför allt drabbar unga i våra församlingar, skriver Lars Hjälmberg.

Det uppstår ett allvarligt problem för kyrkor och församlingar om vi kristn envist håller fast vid pseudovetenskapliga förklaringar, skriver Lars Hjälmberg.
Jag var länge en övertygad kreationist. För mig var det självklart att en bokstavlig läsning av skapelseberättelsen var nödvändig. Att ifrågasätta det kändes som att ifrågasätta Gud själv. I dag tänker jag annorlunda, inte för att min tro blivit svagare utan för att den har fått växa och förändras.

