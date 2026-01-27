Kristna måste sluta kämpa mot vetenskapen

Det uppstår ett allvarligt problem för kyrkor och församlingar om vi kristn envist håller fast vid pseudovetenskapliga förklaringar, skriver Lars Hjälmberg. Felix Thylander & privat foto

Jag var länge en övertygad kreationist. För mig var det självklart att en bokstavlig läsning av skapelseberättelsen var nödvändig. Att ifrågasätta det kändes som att ifrågasätta Gud själv. I dag tänker jag annorlunda, inte för att min tro blivit svagare utan för att den har fått växa och förändras.