Debatt | islam

Samma rättigheter gör inte islam lika svenskt

Kristendom och islam blir inte lika mycket svenska för att kristna och muslimer ska ha samma medborgerliga rättigheter, skriver Petter Brolin i en replik.

Muslimsk man böjer knä i en moské. Infälld bild på debattören Petter Brolin.
Det innebär inte att en muslimsk svensk har mindre värde eller sämre rättigheter än en kristen svensk, skriver Petter Brolin i en replik.
Petter Brolin Petter Brolin Kväkare, samhällsdebattör
Publicerad

Emil Mattsson skriver i Dagen att svensk frikyrklighet borde följa kung Haralds exempel och ”stå upp för muslimerna”. Utgångspunkten är att den nationella gemenskapen måste vidgas så att muslimsk tro och identitet blir en självklar del av vårt nationella ”vi”.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

islam debatt islam 2026-09-09 debatt burka och niqab religionsfrihet sekularism muslimer

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning