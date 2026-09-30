Debatt | islam
Samma rättigheter gör inte islam lika svenskt
Kristendom och islam blir inte lika mycket svenska för att kristna och muslimer ska ha samma medborgerliga rättigheter, skriver Petter Brolin i en replik.
Det innebär inte att en muslimsk svensk har mindre värde eller sämre rättigheter än en kristen svensk, skriver Petter Brolin i en replik.
Javad Parsa/TT
Emil Mattsson skriver i Dagen att svensk frikyrklighet borde följa kung Haralds exempel och ”stå upp för muslimerna”. Utgångspunkten är att den nationella gemenskapen måste vidgas så att muslimsk tro och identitet blir en självklar del av vårt nationella ”vi”.