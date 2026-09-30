Debatt | kristna väljare

KD tiger om Åkesson – men ger sig på budbäraren

Man är tyst när Åkesson angriper muslimer på bästa sändningstid – men ägnar energi åt ett blogginlägg som sårar den egna stoltheten, skriver Joel Halldorf i en replik.

Lojaliteten mot SD är så stark att partiet inte ens verkar komma på tanken att använda sin politiska tyngd för att stå upp för minoriteter, skriver Joel Halldorf i en replik.
Joel Halldorf Joel Halldorf Professor i kyrkohistoria, författare
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Vi har genomlidit en valrörelse där Jimmie Åkesson varnat för att muslimska väljare kommer att rösta, medan andra SD-politiker kallat nyblivna svenska medborgare för ”valboskap”.

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