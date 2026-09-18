Debatt | PISA-resultatet
Pisa-resultat handlar om mer än bara skärmtid
Här behöver skolan tänka om. Vi ska återta läsningen och koncentrationen, men inte återskapa skolan från tiden före AI, skriver Jan Liljero.
Låt i stället eleven först läsa, skaffa sig kunskap och formulera sin egen uppfattning. Använd sedan AI för att utmana den: Vad har jag missat? Vilka antaganden är svaga? Argumentera emot min slutsats, skriver Jan Liljero.
Christine Olsson & Privat
Vi ser det överallt. På bussen, runt middagsbordet och hemma i soffan. Vi läser ett meddelande, sveper vidare, reagerar på en notis och återvänder till det vi höll på med. Vi vänjer oss vid att bli avbrutna och, kanske ännu viktigare, vid att avbryta oss själva.