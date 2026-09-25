Debatt | NT 2026

Undvik att misstänkliggöra översättares tro och bevekelsegrund

Låt oss forska i Skrifterna likt de ädla beréerna och jämföra de nya översättningarna med de tidigare medan vi söker Guds sanning i det mångbottnade bibelordet, skriver Tony Larsdal i en replik.