Debatt | NT 2026

Undvik att misstänkliggöra översättares tro och bevekelsegrund

Låt oss forska i Skrifterna likt de ädla beréerna och jämföra de nya översättningarna med de tidigare medan vi söker Guds sanning i det mångbottnade bibelordet, skriver Tony Larsdal i en replik.

Nu inbjuds varje intresserad läsare att smaka och se, att pröva och undersöka, skriver Tony Larsdal. Bilden: Nya testamentet 2026.
Tony Larsdal Tony Larsdal präst och översättningsansvarig Svenska Folkbibeln
Publicerad

Jag vill tacka Mikael Tellbe för hans artikel inför lanseringen av Bibelsällskapets nya översättning NT2026. Många har väntat på detta som varit dolt under långa tider men nu ska uppenbaras, och strax får vi öppna de nytryckta biblarna och se hur den älskade bibeltexten har blivit i denna version. Jag vill instämma i Tellbes önskan att detta inte ska bli en tid för skyttegravar, utan ett gemensamt lyssnande efter Guds ord.

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