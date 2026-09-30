Debatt | Guds ord
Tolkningsarbetet är en risk som Gud är villig att ta
Nya testamentet visar också på exempel att Jesus ger sina lärjungar förtroende att just tolka och tillämpa det de lärt sig i helt nya sammanhang, skriver Linnea och Mattias Sennehed i en replik.
Vi upplever att debatten hittills till stor del handlat om att peka ut det dike som man menar att meningsmotståndare står i, skriver Linnea och Mattias Sennehed i en replik.
Natanael Gindemo
Med lanseringen av en ny bibelöversättning passar det bra att det förs samtal kring bibelsyn i flera olika medier, även i tidningen Dagen. Samtalet har delvis förts med emfas, något som är förståeligt. Det är trots allt Bibeln och hur den ska tolkas som berörs.