Debatt | lärjungaskap
Kristna har blivit konsumenter i stället för producenter
I de flesta församlingar går man från gudstjänst till gudstjänst och lyssnar till predikan efter predikan. Det blir mycket kunskap, men alltför lite lärjungaskap, skriver Holger Nilsson.
När församlingar upplever stagnation är det viktigt att ompröva. Vi behöver skapa en helt ny inställning till vad det innebär att vara kristen, skriver Holger Nilsson.
Privat & Karl Fredrickson
I somras presenterades en undersökning gjord av Dagens Ledarskribent Öyvind Tholvsen. Den visade att 1400 frikyrkoförsamlingar hade lagts ner 2000–2025. Det motsvarar i genomsnitt en församling i veckan. Om en affärskedja hade förlorat butiker i den takten hade krisen varit akut och omedelbara åtgärder varit oundvikliga. Frågan är varför samma allvar inte alltid präglar synen på utvecklingen i kyrkans värld. Något måste göras för att vi inte ska se en fortsatt tillbakagång och fler nedläggningar av församlingar.