Debatt | Ensamhet

När gudstjänsten är slut – vem går hem ensam?

Det räcker inte alltid att vara en välkomnande kyrka. Vi behöver bli en gemenskap där människor går från att vara besökare till att bli vänner, skriver Patrik Sandberg.

Ensamheten är särskilt framträdande bland skolbarn, yngre och äldre, skriver Patrik Sandberg.
Patrik Sandberg Patrik Sandberg grundare av homes of hope
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Ensamheten är en av vår tids stora utmaningar. Men tänk om våra kyrkor och våra hem kunde vara en del av svaret? Tänk om vi började med något så enkelt som att äta tillsammans?

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