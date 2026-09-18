Debatt | hillsong summercamp
Ta ansvar också för de unga som blir rädda under gudstjänsterna
Vi kan glädjas med den ungdom som upplevde ett starkt möte med Gud, och samtidigt ta den som blev rädd på fullaste allvar, skriver Josefin Klintefelt Teodorsson.
Målet ska inte vara att tillräckligt många ska få en fantastisk upplevelse för att vi ska acceptera att några lämnar rummet rädda, skriver Josefin Klintefelt Teodorsson.
Alice Olsen/Hillsong
Jag läser Dagens artikel om Hillsongs Summercamp med en växande känsla av obehag.