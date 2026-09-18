Debatt | hillsong summercamp

Ta ansvar också för de unga som blir rädda under gudstjänsterna

Vi kan glädjas med den ungdom som upplevde ett starkt möte med Gud, och samtidigt ta den som blev rädd på fullaste allvar, skriver Josefin Klintefelt Teodorsson.

Dop i liten rund dopgrav i Hillsong, med fullt av människor runt omkring, inklusive på läktarna. Infälld bild på debattören Josefin Klintefelt Teodorsson.
Målet ska inte vara att tillräckligt många ska få en fantastisk upplevelse för att vi ska acceptera att några lämnar rummet rädda, skriver Josefin Klintefelt Teodorsson.
Josefin Klintefelt Teodorsson Josefin Klintefelt Teodorsson Uppsala
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Jag läser Dagens artikel om Hillsongs Summercamp med en växande känsla av obehag.

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