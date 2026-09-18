Debatt | Nya bibelöversättningen
Budskapet har inte behövt ändras på 500 år
Då liksom nu är bibelordet fint och tänkvärt, men hjälper inte om man inte tror på det, skriver Håkan Söderström.
Det jag slås av när jag läser dessa gamla texter är hur liten skillnad det ändå är mellan vår moderna bibel och de äldre översättningarna. De och vi har fått samma budskap, skriver Håkan Söderström. Bilden: Karl XII:s bibel från 1703.
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I år firar vi att det är 500 år sedan Nya testamentet gavs ut på svenska för första gången. Karl XII:s bibel från 1703 har funnits på nätet sedan länge. Malin Sundins nyligen utgivna transkribering har gjort Gustav Vasas bibel, en 500 år gammal text, mer tillgänglig.