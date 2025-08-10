Debatt

Vi vill ta vårt ansvar för när det kan ha blivit fel

Vi vill hålla vår dörr öppen till dig som önskar samtal och försoning, skriver David Ekerbring, pastor Livets ord.

David Ekerbring, Livets ords huvudpastor och Trosrörelsens föreståndare.
David Ekerbring Föreståndare, Trosrörelsen
Publicerad

Vibeke Olsson Falk startade denna debatt med en artikel där hon skriver om den hjärtlösa tvärsäkerheten. Hon adresserade bland annat Trosrörelsen för att bära skuld i detta, varpå jag fick anledning att skriva lite om hur vi tänker kring detta med tro, den varma tilliten till Herren. 

