En kristen huvudman kan aldrig tolerera våld på sin skola

Tystnadskulturen pekas ut som ett av de största hindren för trygghet på internatskolan. Samtidigt visar skolans egna trivselenkäter att var fjärde elev upplever att personalen inte ingriper när någon behandlas illa. Jessica Gow/TT

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.









Även ”gossarna på de tilltalades bänk”, som en försvarsadvokat uttryckte det, är offer. Offer för internatskolans långa och destruktiva maktstruktur. De tre häktade 18-åringarna är misstänkta för grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång, grov misshandel och olaga hot mot minderåriga elever på Sigtunaskolans Humanistiska Läroverket (SSHL).

Händelserna vid terminsstarten har beskrivits som en nollning som spårade ur, men är enligt åklagaren en del av ett skuggsystem där äldre elever utövar makt, kontroll och bestraffningar mot yngre. Visar sig anklagelserna stämma måste de misstänkta stå till svars för sina handlingar. Det är att ta unga människor på allvar och ger de utsatta upprättelse.

Samtidigt är det uppenbart att vuxenvärlden brustit. Tyngst vilar ansvaret på huvudmännen, där Sigtunastiftelsen är en av två.

På en skola med kristen-humanistisk grundsyn borde man kunna förvänta sig att principen om hur man behandlar sin nästa genomsyrar hela verksamheten. Men sorgligt nog tyder allt som nu kommer fram i ljuset på att detta inte var någon engångshändelse.

Tidigare elever, personal och föräldrar vittnar om ett system som ”sitter i väggarna”. Polisen har beslagtagit ärvda anteckningsböcker med instruktioner för bestraffningar och inofficiella titlar som "prefekt" och "strafförman". Och i sin likabehandlingsplan för läsåret 26/27 redovisar SSHL förekomsten av fysiskt våld, sexistiska anspelningar, social utfrysning, ryktesspridning och uthängningar på sociala medier.

Helle Klein, präst och direktor för Sigtunastiftelsen. Christine Olsson/TT

Skolan slår fast en nolltolerans och arbetar systematiskt mot kränkande behandling. Men samtidigt som skolan arbetar för att motverka den tystnadskultur som pekas ut som ett av de största hindren för trygghet visar de egna trivselenkäterna att var fjärde elev upplever att personalen inte ingriper när någon behandlas illa. Varför skulle elever slå larm om de riskerar repressalier, bestraffning och social utfrysning?

Varför skulle elever slå larm om de riskerar repressalier, bestraffning och social utfrysning?





Sigtunastiftelsen uppger för Dagen att den ser allvarligt på uppgifterna och Skolinspektionen överväger nu åtgärder. Men att stänga av enstaka elever eller avbryta verksamheten tillfälligt räcker inte. Även om permanent dygnet-runt-övervakning kanske varken är möjlig eller önskvärd måste skolan kraftigt öka vuxennärvaron i elevhemmen, där mycket verkar ske i det fördolda, om de informella maktstrukturer som låtit pennalismen leva vidare ska kunna brytas.



En kristen huvudman kan aldrig tolerera våld och pennalism. Fint formulerade policyer om värdegrund väger lätt när unga människor far illa. Kan Sigtunastiftelsen inte säkerställa en trygg skolmiljö, också efter skoltid, bör den överväga att lämna över ansvaret för verksamheten till någon som kan.